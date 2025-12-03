Carte d’identità elettroniche nuovo open day a Civitavecchia | data e orario

Civitavecchia, 3 dicembre 2025 – Apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Civitavecchia sabato 6 dicembre 2025. Il terzo open day di quest’anno dedicato alla Carta di Identità Elettronica, dato atto che, a partire dal 3 agosto 2026, per le carte di identità cartacee cesserà la validità sia in Italia che all’estero, qualunque sia la loro scadenza, in attuazione del Regolamento UE che stabilisce requisiti di sicurezza uniformi per tutti i documenti di identità rilasciati dagli Stati membri dell’Unione Europea. Dalle ore 8:30 alle ore 13:00, i cittadini residenti, liberamente senza alcuna prenotazione, potranno infatti recarsi presso l’ufficio Anagrafe comunale sito in P. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

