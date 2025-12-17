Stefano Bandecchi | Il ramo d’azienda della clinica è tornato alla Ternana Women Pronti a costruire e diffida alla Ternana calcio

Il ritorno del ramo d’azienda della clinica alla Ternana Women ha suscitato tensioni, con Stefano Bandecchi che annuncia azioni legali e mette in guardia la Ternana calcio. Un post social ha anticipato una conferenza stampa d’urgenza, durante la quale il sindaco e imprenditore ha fatto il punto sulla questione stadio e sul progetto clinica, evidenziando una scadenza importante. La situazione si fa sempre più complessa e carica di implicazioni.

Bandecchi tuona contro i Rizzo: "Rimettete sul mercato la Ternana e non rovinatela" - Il primo cittadino alza la voce: "Pronti ad aiutare a un passaggio di proprietà con altre persone che possano portare avanti il campionato e i sogni che il Comune ha creato" ... corrieredellumbria.it

Rissa in Consiglio comunale, Bandecchi rinviato a giudizio - Il gup di Terni Chiara Mastracchio ha rinviato a giudizio il sindaco, Stefano Bandecchi, per il caos avvenuto in Consiglio comunale il 28 agosto 2023, quando si sfiorò la rissa. rainews.it

È guerra aperta, di nuovo, malgrado l'arrivo del Natale, tra la la Presidente della Regione Stefania Proietti e il sindaco Stefano Bandecchi. La scintilla questa volta è scoccata quando il primo citradino è venuto a conoscenza che la Presidente sarà a Terni saba - facebook.com facebook

Sembra esserci un triangolo curioso tra Stefano Bandecchi, Rizzo e Massimo Ferrero, tornato a far parlare di sé dopo essere ricomparso nel mondo dello sport tra le fila della Ternana. Ce ne parlano @daniboni e Alfredo Liuzzi #LeIene x.com

