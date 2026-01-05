Juventus Women interrotto il prestito alla Ternana di Ferraresi | già pronta la nuova avventura

Juventus Women ha interrotto il prestito di Ferraresi alla Ternana, aprendo così una nuova fase per l’attaccante. La giovane calciatrice, che ha maturato esperienza in prestito, si prepara ora a intraprendere un nuovo percorso con la maglia bianconera. Questa decisione segna un passo importante nel suo sviluppo professionale e nel progetto sportivo della squadra.

per la giovane attaccante. Il mercato di gennaio della Juventus Women non riguarda solo i grandi nomi internazionali, ma anche la gestione strategica dei propri giovani talenti. È ufficiale, infatti, il rientro alla base di Eleonora Ferraresi, attaccante classe 2007 che aveva iniziato la stagione in prestito alla Ternana in Serie A Women. Il rientro dal prestito alla Ternana. L'esperienza in terra umbra non ha portato i frutti sperati in termini di continuità. Nella prima parte del campionato, la giovanissima calciatrice ha faticato a ritagliarsi uno spazio stabile nelle rotazioni della squadra, rendendo necessario un intervento della dirigenza bianconera per non interrompere il suo percorso di crescita.

Ferraresi lascia in anticipo la Ternana Women e torna alla Juventus - Dopo aver collezionato sei presenze nella prima parte di stagione, Eleonora Ferraresi lascia la Ternana Women e rientra alla Juventus. tuttojuve.com

