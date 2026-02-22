Rimonta Atalanta | il Napoli cade 2-1 tra polemiche e rimpianti

L'Atalanta ha vinto 2-1 contro il Napoli dopo aver recuperato uno svantaggio nella ripresa. La causa principale è stata la determinazione dei bergamaschi, che hanno cambiato ritmo e sfruttato le occasioni create. Al Gewiss Stadium, i padroni di casa hanno saputo reagire alle difficoltà e trasformare la partita, lasciando il Napoli con rammarico. La sfida è stata caratterizzata da episodi contestati e momenti di tensione tra le due squadre.

Tempo di lettura: 3 minuti Al Gewiss Stadium l' Atalanta ribalta tutto nella ripresa e piega il Napoli 2-1 al termine di una sfida intensa, nervosa e ricca di episodi. E pensare che per un tempo la gara sembrava indirizzata verso gli azzurri, avanti con merito grazie al gol di Beukema e capaci di sfiorare più volte il raddoppio, prima di subire nella ripresa la rimonta firmata da Pasalic e Samardzic. L'avvio è di marca nerazzurra, con Pasalic e Sulemana subito pericolosi e un Milinkovic-Savic attento a blindare la porta partenopea. Col passare dei minuti, però, il Napoli prende campo e al 18' colpisce: punizione dalla destra di Gutierrez e stacco imperioso di Beukema, lasciato troppo solo in area, per lo 0-1.