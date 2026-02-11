Beffa ai rigori | Napoli fuori tra polemiche e rimpianti

Il Napoli esce sconfitto dal match di Coppa Italia contro il Como, che vince ai rigori. La partita si è conclusa con polemiche e tanti rimpianti per gli azzurri, che speravano di andare avanti. Alla fine, sono stati i tiri dal dischetto a decidere il risultato, lasciando i tifosi del Napoli delusi e insoddisfatti. La squadra dovrà già guardare avanti, ma il ricordo di questa eliminazione resterà.

La Coppa Italia sorride al Como, che elimina il Napoli ai calci di rigore e si guadagna l'accesso alla semifinale contro l'Inter. Una sfida equilibrata, intensa, risolta solo dagli undici metri dopo novanta minuti chiusi sull'1-1. Dal dischetto risultano decisivi gli errori di Romelu Lukaku e Stanislav Lobotka, che consegnano la qualificazione alla squadra di Cesc Fàbregas. Secondo l'analisi de La Gazzetta dello Sport, l'esito finale riflette l'andamento della partita: "È giusto che la partita si sia decisa sulla distanza degli undici metri, perché l'1-1 nei novanta minuti è stato corretto. nessuno ha prevalso con chiarezza sull'altro.

