Atalanta-Napoli 2-1 la Dea vince in rimonta Storie tese tra Hojlund e Hien

L’Atalanta ha battuto il Napoli 2-1 grazie a una rimonta decisa nel secondo tempo. La causa della vittoria è stata la determinazione della squadra bergamasca, che ha reagito dopo un primo gol ospite firmato da Beukema su punizione. La partita si è accesa con scambi intensi e un atteggiamento più aggressivo della Dea, che ha trovato il pareggio e poi il gol decisivo nel finale. I tifosi hanno assistito a un match ricco di emozioni e colpi di scena.

© Sport.quotidiano.net - Atalanta-Napoli 2-1, la Dea vince in rimonta. Storie tese tra Hojlund e Hien

Bergamo, 22 febbraio 2026 - La vetta della classifica è lontana, quindi meglio continuare a macinare punti per blindare ulteriormente la zona Champions League, ben più lontana invece per l' Atalanta nonostante la grande rimonta degli ultimi mesi: con questo input, il Napoli si presenta alla New Balance Arena e lo fa con i migliori auspici quando Beukema, al 18', incorna in rete la punizione battuta da Gutierrez. Sempre nel primo tempo, il grande ex Hojlund guadagna un rigore per un contatto con Hien, ma l'arbitro Chiffi va al monitor e cambia la sua decisione: troppo leggero il contatto per assegnare la massima punizione, a maggior ragione dopo le polemiche di questi giorni per i presunti 'tuffi' dei giocatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Hien sfida Hojlund, Lobotka dal 1': le probabili formazioni di Atalanta-NapoliHien affronta Hojlund in una partita decisiva per entrambe le squadre, dopo la sconfitta della Juventus contro il Como. Arbitro assegna rigore, poi lo revoca: caos per contatto Hojlund-Hien in Atalanta-NapoliUn arbitro ha assegnato un rigore e successivamente lo ha revocato a causa di un contatto tra Hojlund e Hien durante Atalanta-Napoli. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Atalanta-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Atalanta-Napoli: orario, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Pronostico Atalanta-Napoli | Serie A 2025/26. Al Napoli non basta Beukema: l'Atalanta la ribalta con Pasalic e SamardzicFinisce 2-1 alla New Balance Arena, con i partenopei che recriminano su due episodi. msn.com Pasalic guadagna un angolo, poi tocca di testa in area ma manda altoBeukema nel primo tempo firma il vantaggio degli uomini di Conte, Pasalic e Samardzic capovolgono il risultato nella ripresa. Decisivi i cambi di Palladino ... gazzetta.it L'ATALANTA LA RIBALTA!!! SAMARDZIC GELA CONTE #AtalantaNapoli #Atalanta #Napoli #Conte x.com Cosa ha visto l’arbitro Chiffi in campo durante Atalanta-Napoli e perché successivamente ha modificato la decisione alla on-field-review. Il motivo della revoca: https://fanpa.ge/LAFcO - facebook.com facebook