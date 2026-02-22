Rima rimasta | appuntamento in libreria con Bruno Tognolini

C'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) BRINDISI - Giovedì 26 febbraio prossimo alle ore 17,30 la libreria Pupilla-libri, giochi, attività, sita in viale Commenda 36a, ospiterà l'autore Bruno Tognolini, per presentare il suo ultimo libro: "Rima rimasta" edito per Salani. Ingresso libero e gratuito. Consigliato l'acquisto di una copia del libro. Bruno Tognolini è nato a Cagliari nel ’51, ha studiato al Dams di Bologna nel ’79, e ora vive un po’ a Bologna, un po’ a Lecce, e un po’ in viaggio nei mille incontri coi lettori. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

