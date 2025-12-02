Alla Libreria Raffaello la presentazione del libro Padre Figlio e Spirito azzurro di Bruno Marra

Napolitoday.it | 2 dic 2025

Libreria Raffaello, 5 dicembre 2025: Napoli accoglie "Padre, figlio e spirito azzurro", il nuovo romanzo di Bruno MarraUn incontro con Bruno Marra per raccontare un romanzo che unisce legami familiari, identità e la Napoli azzurra degli anni ’80.La Libreria Raffaello – Books & Coffee, nel cuore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

