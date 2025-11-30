Firenze l’Aeronautica festeggia uno speciale compleanno Appuntamento in libreria
Firenze, 30 novembre 2025 – Un duplice compleanno sta per spiccare il volo. Venticinque anni fa decollavano le attività della casa editrice Edizioni Rivista Aeronautica. Una realtà feconda e ormai radicata nel settore, che cinque anni fa, nel 2021, ha stabilito una fruttuosa collaborazione con la casa editrice fIorentina Giunti. Il duplice compleanno verrà festeggiato martedì 2 dicembre alla Giunti Odeon di Firenze, a partire dalle 18.30, con l’iniziativa dal titolo Aeronautica Militare e Giunti Editore: un connubio vincente. Un’occasione per rimarcare la fattiva validità di tale partnership, in cui saranno presentati alcuni dei volumi menzionati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Hai già visto i nuovi arrivi che sono atterrati in negozio? ? La linea civile Aeronautica Militare è appena arrivata nel nostro store di Firenze. Le foto mostrano alcuni dei capi reali presenti in negozio: qualità dei materiali, dettagli curati e uno stile pulito che - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, l’Aeronautica festeggia uno speciale compleanno. Appuntamento in libreria - Alla Giunti Odeon viene celebrato il venticinquennale della Edizioni Rivista Aeronautica, che cura le produzioni, che cura le attività editoriali dell’Arma Azzurra ... Scrive msn.com