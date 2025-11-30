Firenze l’Aeronautica festeggia uno speciale compleanno Appuntamento in libreria

Firenze, 30 novembre 2025 – Un duplice compleanno sta per spiccare il volo. Venticinque anni fa decollavano le attività della casa editrice Edizioni Rivista Aeronautica. Una realtà feconda e ormai radicata nel settore, che cinque anni fa, nel 2021, ha stabilito una fruttuosa collaborazione con la casa editrice fIorentina Giunti. Il duplice compleanno verrà festeggiato martedì 2 dicembre alla Giunti Odeon di Firenze, a partire dalle 18.30, con l’iniziativa dal titolo Aeronautica Militare e Giunti Editore: un connubio vincente. Un’occasione per rimarcare la fattiva validità di tale partnership, in cui saranno presentati alcuni dei volumi menzionati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

