Firenze l’Aeronautica festeggia uno speciale compleanno Appuntamento in libreria

Lanazione.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 30 novembre 2025 – Un duplice compleanno sta per spiccare il volo. Venticinque anni fa decollavano le attività della casa editrice Edizioni Rivista Aeronautica. Una realtà feconda e ormai radicata nel settore, che cinque anni fa, nel 2021, ha stabilito una fruttuosa collaborazione con la casa editrice fIorentina Giunti.  Il duplice compleanno verrà festeggiato martedì 2 dicembre alla Giunti Odeon di Firenze, a partire dalle 18.30, con l’iniziativa dal titolo Aeronautica Militare e Giunti Editore: un connubio vincente. Un’occasione per rimarcare la fattiva validità di tale partnership, in cui saranno presentati alcuni dei volumi menzionati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze l8217aeronautica festeggia uno speciale compleanno appuntamento in libreria

© Lanazione.it - Firenze, l’Aeronautica festeggia uno speciale compleanno. Appuntamento in libreria

Scopri altri approfondimenti

firenze l8217aeronautica festeggia specialeFirenze, l’Aeronautica festeggia uno speciale compleanno. Appuntamento in libreria - Alla Giunti Odeon viene celebrato il venticinquennale della Edizioni Rivista Aeronautica, che cura le produzioni, che cura le attività editoriali dell’Arma Azzurra ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Firenze L8217aeronautica Festeggia Speciale