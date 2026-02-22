Rifiuti e carcasse d' auto a due passi dalla Provinciale | FOTO

Rifiuti e carcasse d'auto vengono abbandonati vicino alla Provinciale, probabilmente dopo furti in zone industriali. Tra i rifiuti si trovano carcasse di veicoli smantellati, materassi e mobili abbandonati senza controlli. Le condizioni di degrado aumentano il rischio di incendi e contaminazioni. Gli residenti denunciano la presenza di rifiuti ingombranti lasciati da settimane. Le autorità locali stanno verificando la provenienza di questi materiali e pianificano interventi di pulizia. La situazione crea disagio nel quartiere.

Carcasse d'auto, molte depezzate, possibili provento di furti, materassi, mobili, divani, materiale di risulta, pneumatici. Sono alcuni dei rifiuti rivenuti in una zona di campagna in prossimità della Sp 131 a Villa Literno dalle guardie ambientali del Wwf sezione Caserta. La scoperta è stata fatta nel corso di un giro di perlustrazione del territorio. La discarica open air è stata segnalata alle autorità competenti.

Cestini non svuotati e rifiuti a due passi dalla clinica OrestanoI rifiuti si accumulano da giorni vicino alla clinica Orestano in via Pietro d’Asaro.

Lavori di manutenzione della viabilità comunale a due passi dalla Provinciale, Comune approva progetto esecutivoIl Comune di Santa Maria la Fossa ha approvato il progetto esecutivo per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale nelle località Fiumarella e San Leucio, nelle vicinanze della Strada Provinciale 333.

Tra rifiuti e canne anche le carcasse di animaliLADISPOLI – Le mareggiate dei giorni scorsi hanno portato altri rifiuti sulle spiagge, non solo canne e tronchi ma anche carcasse di animali. Una situazione di degrado dovuta principalmente al maltemp ... civonline.it

Rifiuti abbandonati e carcasse di animali nel cimitero di Agnone, la segnalazione fotograficaSporcizia, rifiuti e addirittura carcasse di animali all’interno del cimitero di Agnone. La segnalazione, con tanto di prove fotografiche, arriva […] ... ecoaltomolise.net

Discarica degli orrori in cava a Modica: denunciato 56enne Rinvenute carcasse di veicoli, fusti di olio esausto e rifiuti pericolosi in una cava dismessa nascosta dalla vegetazione. L’area, estesa per oltre 4mila metri quadrati, è a rischio contaminazione della fal - facebook.com facebook