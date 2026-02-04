Cestini non svuotati e rifiuti a due passi dalla clinica Orestano

I rifiuti si accumulano da giorni vicino alla clinica Orestano in via Pietro d’Asaro. Sacchetti pieni di escrementi di animali e altri materiali sono lasciati ai bordi dei cestini, che non vengono svuotati regolarmente. La situazione crea disagio e preoccupazione tra i residenti e i passanti, che chiedono interventi immediati per sistemare la zona.

Cestini ricolmi di sacchetti variopinti con escrementi di animali a due passi dalla clinica Orestano in via Pietro d'Asaro.

