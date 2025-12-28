Lavori di manutenzione della viabilità comunale a due passi dalla Provinciale Comune approva progetto esecutivo

Il Comune di Santa Maria la Fossa ha approvato il progetto esecutivo per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale nelle località Fiumarella e San Leucio, nelle vicinanze della Strada Provinciale 333. L’intervento mira a migliorare la sicurezza e l’efficienza delle strade locali, garantendo un migliore collegamento tra le aree interessate e la viabilità principale.

Il sindaco di Santa Maria la Fossa Federico Nicolino e la sua giunta, hanno approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale in località Fiumarella e San Leucio, via adiacente alla Sp 333.L'intervento riguarda un tratto di viabilità comunale di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

