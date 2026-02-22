Rifiuti abbandonati nella scarpata

Ignote mani senza rispetto hanno lasciato rifiuti ingombranti nella scarpata lungo la strada tra Bagno di Romagna e Verghereto. Tra i materiali abbandonati ci sono un frigorifero, un materasso e sacchi di plastica, scaricati sulla strada sterrata vicino al fiume Savio. La spazzatura si trova appena prima del ponte di Malagamba, in una zona che spesso viene scelta per smaltire illegalmente i rifiuti. L’amministrazione locale monitora la situazione da tempo.

Lungo la strada provinciale che da Bagno di Romagna porta a Verghereto, nella scarpata verso il fiume Savio, prima del ponte di Malagamba, a destra appena si prende la stradina sterrata, inconsulte mani ignote, senza alcun senso civico e senza il minimo rispetto per l'ambiente naturale, hanno abbandonato vari materiali ingombranti, fra cui un frigorifero, un materasso da letto, rifiuti di plastica e altre immondizie. Ad accorgersi del deprecabile scarico è stato un camminatore per sentieri e boschi d'Alto Savio, che poi con foto e commento ha reso pubblico sui social quella, a dir poco, vergognosa situazione.