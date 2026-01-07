Rifiuti abbandonati nella strada | Una situazione che dura da mesi
Segnaliamo una situazione di abbandono di rifiuti lungo via Meucci, che persiste da diversi mesi nonostante le ripetute segnalazioni. La presenza di discariche abusive rappresenta un problema per la pulizia e il decoro della zona, richiedendo interventi tempestivi da parte delle autorità competenti per risolvere la questione e prevenire ulteriori abbandoni.
Riceviamo la seguente segnalazione di un nostro lettore. “Discarica in via Meucci. Questa è la situazione che dura da mesi nonostante le ripetute segnalazioni”.Eugenio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
