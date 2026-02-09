Garage spostavano le auto degli abbonati su strisce blu senza grattino e stalli per disabili conniventi | titolari denunciati

Due titolari di garage al Vomero sono finiti sotto inchiesta dopo aver spostato le auto degli abbonati su strisce blu e stalli per disabili senza permesso. La polizia e i carabinieri li hanno scoperti durante un controllo e li hanno multati. I titolari ora rischiano di dover rispondere di aver approfittato dei clienti per aumentare i guadagni.

Due espedienti per guadagnare ancora più soldi, senza rispetto quantomeno per i loro clienti: sono quelli messi in piedi dai due titolari di altrettanti garage al Vomero, denunciati e multati da carabinieri e polizia municipale. Le due attività sanzionate si trovano in via Paisiello e in via Gino.

