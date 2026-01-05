Il labirinto segreto degli Inca sotto Cuzco la storica scoperta in Perù | viaggio alle radici del Tempio del Sole

Recenti scoperte hanno confermato l’esistenza di un vasto sistema di gallerie sotterranee sotto Cuzco, antica capitale degli Inca. Questa scoperta rappresenta un importante passo nella comprensione della storia e delle pratiche religiose dell’Impero Inca, offrendo uno sguardo più approfondito sulle fondamenta del Tempio del Sole e sulle radici di questa antica civiltà.

Per secoli è rimasta una voce sussurrata nei testi coloniali, ora però è una certezza archeologica. In Perù, sotto Cusco (El Cuzco in spagnolo), antica capitale dell'Impero Inca, esiste davvero un vasto sistema di gallerie sotterranee. Un labirinto nascosto che parte dal cuore sacro della città: il Tempio del Sole (Coricancha). Non una città qualsiasi ma quella che era la capitale dell'impero Inca, un luogo incastonato tra le alte vette peruviane che si trova a circa 3400 metri di altitudine e a un'ora di volo dalla capitale attuale, Lima. Un corridoio lungo più di un miglio. La scoperta conferma l'esistenza della chincana, un intricato reticolo di tunnel di cui si parlava già nel XVI secolo.

