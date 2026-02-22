Picchia la madre la sera del suo 20esimo compleanno | poi fugge e si getta in mare a Civitanova

Riccardo Merkuri ha aggredito la madre nella loro casa di Pollenza e poi è scappato, gettandosi in mare a Civitanova. La donna ha riportato ferite gravi, ma la sua vita non è in pericolo. La vicenda è avvenuta la sera del suo 20° compleanno, lasciando la famiglia sconvolta. I soccorritori hanno ritrovato il giovane in acqua e ora indagano sulle cause di questa escalation di violenza. La ricerca di Merkuri continua senza sosta.

Riccardo Merkuri, 20 anni, è scomparso dopo aver aggredito la madre nella casa di Pollenza. La donna è ricoverata in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. L’auto del giovane è stata trovata al porto di Civitanova Marche: le telecamere lo riprendono mentre si tuffa in mare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

