Si getta in mare per togliersi la vita poliziotto si tuffa e lo salva

Aveva deciso di compiere un gesto estremo gettandosi in mare, ma qualcuno, notando la scena, ha immediatamente chiamato il numero unico di emergenza. I poliziotti del commissariato di Licata sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a salvare un sessantenne in una spiaggia tra il centro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Scopri altri approfondimenti

Dallapartedeglianimali. . LORD è un #cane di sei anni, abbandonato da una famiglia che non era più in grado di gestirlo. Ama le palline, l’acqua e giocare: al mare si getta nelle onde senza alcuna paura! Per lui chiamate Enpa Imperia - Sanremo 0184/5750 - facebook.com Vai su Facebook

Si getta in mare per farla finita, lo salvano i poliziotti del commissariato di Licata - E’ una storia a lieto fine, per fortuna, e per la sensibilità ed il coraggio dei poliziotti merita di essere raccontata. Da quilicata.it

Si getta in mare e salva la vita a un turista risucchiato dalla corrente: "miracolo" a Torre dell'Orso - Non ci ha pensato due volte: si è gettato in mare e ha salvato un turista di mezza età che stava annegando. Scrive quotidianodipuglia.it

Ragazza si getta in mare di notte, salvata - Salva grazie all’operatore della centrale operativa del 118 di Ascoli che è riuscito a geolocalizzare la chiamata e alla professionalità e coraggio di un vigile del fuoco del distaccamento di San ... Si legge su ilrestodelcarlino.it