Ridateci i resti di Lilly | caso Resinovich l’appello della cugina Silvia Radin

La cugina di Liliana Resinovich chiede con forza che i resti della donna vengano restituiti e sepolti definitivamente a Trieste. La richiesta nasce dal desiderio di chiudere un capitolo doloroso e rispettare la volontà della defunta. Da due anni, i resti sono stati riesumati per approfondimenti investigativi legati alla morte della Resinovich, ancora avvolta nel mistero. La famiglia insiste perché la salma venga lasciata in pace nel cimitero locale.

Trieste, 22 febbraio 2026 – I resti di Liliana Resinovich devono tornare a casa, i suoi resti devono trovare finalmente pace nel cimitero della sua Trieste, dov’ era stata seppellita e dove è stata riesumata, nel febbraio di due anni fa, per le nuove indagini sulla sua morte, oggi inchiesta per omicidio, unico indagato il marito Sebastiano Visintin. Lo ha chiesto commossa Silvia Radin, cugina della 63enne, nel salotto tv di ‘Verissimo’. Confidando un sentimento di pietas molto lontano dalle polemiche che hanno accompagnato fin dall’inizio questo giallo. L’abbiamo raggiunta al telefono. “Aspettiamo i resti di Lilly da anni”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

