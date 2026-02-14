Claudio Sterpin l’ultima voce di Lilly | si spegne il custode inquieto del caso Resinovich

Claudio Sterpin, noto come l’ultima voce di Lilly, è morto a 86 anni lasciando un vuoto tra chi seguiva da vicino il caso Resinovich. La sua passione per la corsa lo aveva portato a percorrere più di 200 mila chilometri, ma era la sua tenacia nel seguire da vicino le indagini a renderlo unico. Fino all’ultimo ha continuato a chiedersi cosa fosse realmente accaduto, mantenendo vivo il suo interesse per la vicenda che sconvolge Trieste da più di quattro anni.

È morto a 86 anni Claudio Sterpin, classe 1939, ex maratoneta capace di macinare oltre 200 mila chilometri in carriera, ma soprattutto l’uomo che fino all’ultimo ha tenuto acceso un faro sul mistero che da oltre quattro anni attraversa Trieste. La sua figura resterà legata indissolubilmente al nome di Liliana Resinovich, per tutti Lilly, scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita settimane dopo. Sterpin era stato l’ultima persona a sentirla al telefono quella mattina, pochi minuti prima che la donna uscisse di casa e sparisse nel nulla. Da allora non ha mai smesso di chiedere chiarezza, verità, giustizia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

