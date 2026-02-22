Liliana Resinovich la cugina Silvia Radin rende omaggio a Claudio Sterpin | Era più di un amico speciale

Silvia Radin ricorda Claudio Sterpin, che ha definito “più di un amico speciale”, in un ricordo carico di emozioni. La cugina di Liliana Resinovich ha condiviso dettagli sulla loro relazione, evidenziando quanto Sterpin fosse importante nella vita di Liliana. La sua testimonianza si inserisce in un quadro più ampio di ricordi e riflessioni sulla tragica scomparsa. Radin ha anche parlato delle difficoltà incontrate nel ricostruire gli ultimi momenti di Liliana.

Silvia Radin continua a chiedere giustizia per la cugina Liliana Resinovich. Da 4 anni attendono di sapere chi è il colpevole della sua morte. “Non era un suicidio”, dice intervistata a Verissimo. Poi ha reso omaggio a Claudio Sterpin, che non era solo l’“amico speciale” di Liliana, ma una persona che aveva “trascurato la sua salute per combattere per lei”, dice. Sulla relazione, la cugina dice di non sapere molto. Silvia Radin sulla morte di Liliana Resinovich Claudio Sterpin: "Voleva sapere la verità" I parenti non hanno visto la salma Silvia Radin sulla morte di Liliana Resinovich Per la famiglia di Liliana, l’ipotesi del suicidio non c’è mai stata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

È morto Claudio Sterpin, l’amico speciale di Liliana Resinovich che accusava VisintinClaudio Sterpin, 86 anni, è morto a causa di complicazioni legate a una malattia che aveva contratto negli ultimi mesi.

Chi era Claudio Sterpin: l’amico di Liliana Resinovich è morto a 86 anniClaudio Sterpin, noto ex maratoneta triestino, è morto all’età di 86 anni, pochi mesi dopo aver rivelato di aver avuto un rapporto stretto con Liliana Resinovich, la pensionata scomparsa nel dicembre 2021.

