Ribalta bene e male | Macbeth è moderno

Il regista ha deciso di rinnovare il classico “Macbeth”, portandolo in scena con un’interpretazione moderna. La scelta deriva dalla volontà di mettere in evidenza le spinte interiori del protagonista, che si confronta con le proprie colpe. La messa in scena si distingue per l’uso di scenografie minimaliste e luci taglienti. La rappresentazione mira a mostrare come il personaggio principale si perda tra i propri desideri e le proprie paure, creando un’immagine attuale del dramma shakespeariano.

A pochi giorni dalla Prima del capolavoro verdiano diretto da Riccardo Muti al Teatro Regio di Torino, la regista svela le sue scelte: «L’eroe al contrario che perde sé stesso è prigioniero della sua coscienza sporca. In scena l’occhio di Dio che perseguita Caino». Il Verdi che non t’aspetti: «Desidero che gli artisti servano meglio il poeta che il Maestro». Il testo che scavalca il suono. Altro che Prima la musica e poi le parole, per citare Salieri. Nel suo Macbeth il Cigno di Busseto vuole l’esatto opposto. Non solo, chiede l’impossibile: «voce repressa», «suono muto», «senza voce». Per i direttori d’orchestra e i cantanti son grattacapi. 🔗 Leggi su Laverita.info

