L’Arsenal si trova al centro di un dibattito acceso dopo le ultime partite. Secondo il Guardian, il problema non sta nelle strategie o nella storia del club, ma nel modo in cui i giocatori affrontano le sfide. La squadra sembra vivere di vincite e sconfitte, senza mezze misure, e questo solleva interrogativi sui valori e sulla mentalità che hanno portato a questa situazione.

Il Guardian dice che il vero problema dell’Arsenal – e forse del calcio moderno – non è tattico, né emotivo, né legato al peso della storia. È qualcosa di più sottile e pervasivo: l’impossibilità di sottrarsi allo sguardo continuo che trasforma ogni esitazione in processo pubblico. Il quotidiano inglese costruisce un saggio che intreccia tecnologia, ansia contemporanea e Premier League, arrivando al cuore della strana, logorante stagione dell’Arsenal di Mikel Arteta: una squadra in testa al campionato, ma intrappolata in una tensione costante, osservata, analizzata e giudicata. E alla fine ieri hanno stracciato il Leeds per 4-0 (con giocate da capogiro) e sono primi in classifica a +7 in attesa di City e Aston Villa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Arsenal è specchio del male moderno: o vincono, oppure non sono veri uomini

