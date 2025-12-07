Alla Scala va in scena Lady Macbeth Fontana | Poche istituzioni? Bene anche da soli
E' stata salutata da un applauso del pubblico la senatrice a vita Liliana Segre al suo ingresso nel palco centrale della Scala, che quest'anno apre la stagione lirica con 'Una lady Macbeth nel distretto di Mcensk' diretta da Riccardo Chailly, al suo dodicesimo e ultimo 7 dicembre come direttore musicale del teatro. Il maestro, applaudito al suo ingresso, ha diretto l'inno di Mameli con tutto il pubblico che si è alzato e ha anche timidamente cantato. Nel palco centrale alla destra di Segre siede il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso e alla sua sinistra il sindaco di Milano Giuseppe Sala. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Alla Scala va in scena Lady Macbeth. Fontana: "Poche istituzioni? Bene anche da soli" - C'è Giuli ma è polemica, il presidente della Lombardia: "Governo assente? Lo riporta ilgiornale.it
La Lady Macbeth di Šostakovic alla Prima della Scala: GUARDA LA DIRETTA - Circa duemila spettatori e un incasso che sfiora i 3 milioni di euro. Riporta rainews.it
Teatro Scala, i pro Pal portano in scena 'Lady Mac Melon': caricature di premier e ministri durante la Prima VIDEO - A pochi minuti dall'inizio di "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Dmitrij èostakovic, la tradizionale Prima della Scala, a Milano, è ... Lo riporta msn.com