L’ultima giornata della fase a gironi di Champions League si è chiusa con un colpo di scena per il Napoli. Dopo un minuto di gioco tra il gol di Dimarco a Dortmund e il diagonale decisivo del Chelsea, le speranze di passare il turno sono svanite. Il Napoli esce dalla competizione senza passare dai playoff, mentre le altre squadre si preparano ai prossimi impegni degli ottavi. La delusione è grande tra i tifosi partenopei, che avevano sperato in un risultato diverso.

Sessanta secondi, qualcosa in più considerando il ritardo del Maradona. L’Italia negli ottavi di finale della Champions League senza passare dai playoff è durata un minuto, quello trascorso tra la punizione mortifera di Dimarco a Dortmund e il diagonale che ha spento le ultime speranze del Napoli contro il Chelsea. Tre squadre agli spareggi, tutte da teste di serie e con prospettive di qualificazione. Una eliminata e si tratta di un fallimento doloroso perché da una vita i campioni d’Italia in carica (non ex così nessuno si offende) non abbandonavano la compagnia al primo giro e curiosamente, allora come oggi, in panchina c’era e c’è Antonio Conte. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Flop Napoli, le altre al playoff: i verdetti dell’ultima giornata della Champions League

In questa ultima giornata della fase a gironi di Champions League, Juventus, Inter, Atalanta e Napoli si contendono il passaggio agli ottavi.

La fase a gironi della Champions 202526 si è conclusa oggi, mercoledì 28 gennaio.

