Maignan Chelsea i londinesi preparano l’assalto per il portiere francese? L’indiscrezione di Romano sul futuro del numero uno del Milan

Maignan Chelsea, la verità sul futuro del portiere: l’operazione è ferma. Per il momento i londinesi puntano forte su Sanchez Il tema Maignan Chelsea continua a dominare il dibattito intorno al Milan, soprattutto alla luce della situazione contrattuale del portiere francese, il cui accordo scadrà la prossima estate. Tra speculazioni di mercato e indiscrezioni rilanciate . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Maignan Chelsea, i londinesi preparano l’assalto per il portiere francese? L’indiscrezione di Romano sul futuro del numero uno del Milan

