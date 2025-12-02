Maignan Chelsea i londinesi preparano l’assalto per il portiere francese? L’indiscrezione di Romano sul futuro del numero uno del Milan

Calcionews24.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maignan Chelsea, la verità sul futuro del portiere: l’operazione è ferma. Per il momento i londinesi puntano forte su Sanchez Il tema Maignan Chelsea continua a dominare il dibattito intorno al Milan, soprattutto alla luce della situazione contrattuale del portiere francese, il cui accordo scadrà la prossima estate. Tra speculazioni di mercato e indiscrezioni rilanciate . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

maignan chelsea i londinesi preparano l8217assalto per il portiere francese l8217indiscrezione di romano sul futuro del numero uno del milan

© Calcionews24.com - Maignan Chelsea, i londinesi preparano l’assalto per il portiere francese? L’indiscrezione di Romano sul futuro del numero uno del Milan

Altre letture consigliate

maignan chelsea londinesi preparanoMaignan Chelsea, i londinesi preparano l’assalto per il portiere francese? L’indiscrezione di Romano sul futuro del numero uno del Milan - Per il momento i londinesi puntano forte su Sanchez Il tema Maignan Chelsea continua a dominare il dibattito intorno al Milan, ... Riporta calcionews24.com

maignan chelsea londinesi preparanoMaignan Juve: un top club europeo esce di scena? Non è più interessato al portiere in vista dell’estate. La nuovissima indiscrezione che fa felici i bianconeri - L’indiscrezione che sorride ai bianconeri Il rinnovo di contratto è un rebus ancora da sciogliere, ma ... Come scrive juventusnews24.com

Juve, suggestione Maignan: ma sul francese ci sono anche Chelsea e Bayern - Il futuro di Mike Maignan sembra lontano dal Milan dopo la trattativa sfumata per il nuovo contratto. Secondo sportmediaset.mediaset.it

Mike Maignan, a un anno dalla scadenza del contratto. Il Chelsea ritornerà su di lui - In questo momento non è dato sapere, perché se è vero che per ora il rinnovo contrattuale si è arenato ... Scrive tuttomercatoweb.com

Maignan al posto di Donnarumma, la decisione è presa - Oltre al Manchester City si era parlato anche dei rivali del Manchester United e pure del Chelsea. Lo riporta calciomercato.it

Maignan show, segnali di SuperMike: si rinnova l’amore Milan - Roma ha certificato il ritorno ad altissimi livelli del portiere francese con la maglia rossonera. Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Maignan Chelsea Londinesi Preparano