Relatore Pe | stop intesa Ue-Usa su dazi

Il relatore Pe ha deciso di sospendere i lavori legislativi dopo aver ricevuto nuove informazioni sulla proposta di accordo commerciale tra Ue e Usa. La causa è la mancanza di impegni concreti da parte degli Stati Uniti e l’incertezza sulla conformità giuridica dell’intesa. La decisione arriva prima di un voto cruciale sulla questione e mira a ottenere garanzie più solide. La proposta sarà discussa nuovamente appena ci saranno progressi chiari.

15.00 Nella riunione di domani "proporrò al team negoziale del Pe di sospendere i lavori legislativi finché avremo una valutazione giuridica adeguata e impegni chiari da parte degli Usa". Così il presidente della Commissione commercio internazionale dell'Eurocamera, Lange, relatore dell'intesa Ue-Usa sui dazi. "Nessuno riesce più a capirci qualcosa: solo domande aperte e crescente incertezza per Ue e altri partner commerciali degli Usa. Le condizioni dell'intesa di Turnberry e la base giuridica su cui è stata costruita sono cambiate".