Reiterati atti vandalici su beni pubblici e privati in centro storico

Daniel segnala che ripetuti atti vandalici nel centro storico sono causati da gruppi di ragazzi che scoloriscono muri e cancelli con scritte e graffiti. Le segnalazioni indicano che molte pareti di edifici e negozi sono state danneggiate negli ultimi mesi, creando un senso di insicurezza tra i residenti. Le autorità stanno monitorando la zona e cercando di individuare i responsabili per fermare questa serie di atti vandalici.

Scrive Daniel: “Segnalo la presenza diffusa di scritte vandaliche nel centro storico, che interessano sia beni pubblici sia proprietà private. Chiedo cortesemente se siano state avviate attività di accertamento per individuare i responsabili e quali misure di contrasto e prevenzione siano state adottate. Ritengo importante che tali episodi non rimangano senza conseguenze, sia per la tutela del patrimonio urbano sia per il senso di sicurezza e rispetto della comunità. Come cittadino, questa situazione mi provoca un forte disagio e un senso di lesione del bene comune”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Romano di Lombardia, atti vandalici nel centro storico: scattano le indaginiNella notte, Romano di Lombardia è stato teatro di atti vandalici nel centro storico, con alberi di Natale sradicati e decorazioni divelte.

Imbratta statue e monumenti del centro: 30 atti vandalici in 4 giorniTra la Vigilia di Natale e Santo Stefano, il centro storico di Verona è stato teatro di 30 atti vandalici, con imbrattamenti su statue, monumenti e vetrine.

