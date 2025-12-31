Imbratta statue e monumenti del centro | 30 atti vandalici in 4 giorni

Tra la Vigilia di Natale e Santo Stefano, il centro storico di Verona è stato teatro di 30 atti vandalici, con imbrattamenti su statue, monumenti e vetrine. Le indagini hanno portato all’identificazione di un 26enne bresciano come responsabile di questa serie di azioni, che hanno causato danni e preoccupazioni nella comunità locale.

Una scia di vernice colorata su statue, monumenti e vetrine del centro storico tra la Vigila di Natele e Santo Stefano: dietro la lunga serie di raid vandalici che hanno deturpato alcuni dei luoghi simbolo della città di Verona ci sarebbe un 26enne bresciano.L’episodio più grave risale all’alba. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Imbratta statue e monumenti del centro: 30 atti vandalici in 4 giorni Leggi anche: Romano di Lombardia, atti vandalici nel centro storico: scattano le indagini Leggi anche: Notte di Halloween a Cremona tra risse, petardi e atti vandalici: caos in pieno centro storico Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Imbratta statue e monumenti del centro: 30 atti vandalici in 4 giorni - Una scia di vernice colorata su statue, monumenti e vetrine del centro storico tra la Vigila di Natele e Santo Stefano: dietro la lunga serie di raid vandalici che hanno deturpato alcuni dei luoghi ... bresciatoday.it

Imbratta i monumenti di Verona, l’autore è un 26enne bresciano - Al giovane sarebbero attribuibili una trentina di atti vandalici compiuti tra il 23 e il 26 dicembre in diverse zone del centro storico. quibrescia.it

Otranto, raid vandalico nel centro storico: imbrattato il Monumento agli Eroi Idruntini - Un grave atto vandalico ha colpito il cuore del centro storico di Otranto nella notte tra giovedì e venerdì. quotidianodipuglia.it

Imbratta i Leoni di San Zeno, il video del writer incastrato dalle telecamere x.com

Un gesto ignobile: imbrattata nella notte la chiesa di Santa Maria Maggiore con tantissime scritte. Monta la rabbia in città Leggi l’articolo tinyurl.com/mrxs25s7 - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.