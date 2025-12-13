Romano di Lombardia atti vandalici nel centro storico | scattano le indagini

Nella notte, Romano di Lombardia è stato teatro di atti vandalici nel centro storico, con alberi di Natale sradicati e decorazioni divelte. Residenti e commercianti si sono risvegliati di fronte a danni ingenti, dando così il via alle indagini per individuare i responsabili di questi gesti di vandalismo.

Romano. Alberi di Natale sradicati e decorazioni divelte. È il triste spettacolo con cui questa notte residenti e commercianti di Romano di Lombardia si sono trovati a fare i conti nel centro storico. A comunicare quanto accaduto è stata l’amministrazione comunale in una nota via social attraverso la quale ha confermato di aver preso subito contatto con le forze dell’ordine, che hanno avviato le procedure per identificare i responsabili. “Non si tratta di semplici ragazzate, ma di comportamenti che danneggiano il patrimonio pubblico e la comunità – fanno sapere dal Comune – sottolineando l’impegno dell’amministrazione a tutelare le aree colpite”. Bergamonews.it

