Romano di Lombardia atti vandalici nel centro storico | scattano le indagini
Nella notte, Romano di Lombardia è stato teatro di atti vandalici nel centro storico, con alberi di Natale sradicati e decorazioni divelte. Residenti e commercianti si sono risvegliati di fronte a danni ingenti, dando così il via alle indagini per individuare i responsabili di questi gesti di vandalismo.
Romano. Alberi di Natale sradicati e decorazioni divelte. È il triste spettacolo con cui questa notte residenti e commercianti di Romano di Lombardia si sono trovati a fare i conti nel centro storico. A comunicare quanto accaduto è stata l’amministrazione comunale in una nota via social attraverso la quale ha confermato di aver preso subito contatto con le forze dell’ordine, che hanno avviato le procedure per identificare i responsabili. “Non si tratta di semplici ragazzate, ma di comportamenti che danneggiano il patrimonio pubblico e la comunità – fanno sapere dal Comune – sottolineando l’impegno dell’amministrazione a tutelare le aree colpite”. Bergamonews.it
Romano di Lombardia, atti vandalici nel centro storico: scattano le indagini - È il triste spettacolo con cui questa notte residenti e commercianti di Romano di Lombardia si sono trovati a fare i conti nel centro storico. bergamonews.it
Romano di Lombardia, vandali in azione: imbrattati muri e pensilina autobus. Denunciati tre giovani - Sono tre giovani – un maggiorenne e due minorenni, tutti di nazionalità pakistana e residenti ... ilgiorno.it
I morti di oggi giovedì 11 dicembre 2025 CONDOGLIANZE A: Romano di Lombardia Ponte San Pietro Almè Presezzo Sotto il Monte Giovanni XXIII Romano di Lombardia Romano di Lombardia Martinengo Spirano - Caravaggio Brembate di Sopra Bergamo Z - facebook.com facebook
BARI PROTESTA RESIDENTI VIA MOLA PER RISSE E ATTI VANDALICI