Regionali la Dc conferma il sostegno a Schifani | alleanze e strategie sotto osservazione

La Democrazia Cristiana ha deciso di sostenere nuovamente Renato Schifani come candidato alla presidenza della Regione, dopo aver discusso a Caltanissetta. La decisione deriva dalla volontà di rafforzare le alleanze politiche in vista delle prossime elezioni. Durante l’assemblea, i membri hanno analizzato le strategie future e le possibili collaborazioni con altri partiti. La squadra si prepara a definire i dettagli della campagna elettorale nei prossimi giorni.

Il partito ribadisce l'appoggio al governatore uscente, mentre la coalizione di centrodestra mostra margini di incertezza e possibili rimpasti in vista della prossima tornata regionale La Democrazia Cristiana ha confermato il sostegno a una seconda candidatura di Renato Schifani a presidente della Regione durante l’assemblea regionale svoltasi a Caltanissetta. L’incontro, intitolato “Direzione Futuro”, ha visto la partecipazione dei dirigenti e dei segretari provinciali del partito provenienti da tutta l’isola, con l’obiettivo di consolidare la presenza nei territori e definire strategie politiche per i prossimi anni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Cercasi condivisione generale delle candidature del Centrodestra, Cascio (Dc): "Prima le alleanze, poi i nomi"Il consigliere Cascio della Dc ha dichiarato che l'incontro tra i partiti del Centrodestra non aveva lo scopo di scegliere i candidati sindaco, soprattutto per Agrigento.

I sindacalisti della Uil: "Scuola sotto attacco e sotto osservazione. Il problema è politico"La Uil denuncia che la scuola in Italia è sotto attacco e sotto osservazione.

