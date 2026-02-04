La Uil denuncia che la scuola in Italia è sotto attacco e sotto osservazione. I segretari provinciali Maria Vanni e Claudio Vannucci parlano di un problema che ha radici politiche. Secondo loro, le condizioni attuali mettono in discussione il ruolo e il futuro dell’istruzione pubblica. La situazione richiede attenzione e interventi concreti, dicono, ma non si fermano a parole: servono fatti.

PONTEDERA "La scuola è sotto osservazione" secondo Maria Vanni e Claudio Vannucci, segretari provinciali Uil scuola Rua Pisa. I due esponenti della Uil si riferiscono all’iniziativa di Azione Studentesca che ha chiesto agli studenti, tramite un questionario, di "segnalare i professori di sinistra che fanno propaganda nelle scuole". "Liste, segnalazioni, monitoraggi politici del corpo docente non sono un’invenzione contemporanea – dicono ancora Vanni e Vannucci – Appartengono a un’altra stagione, a un’altra idea di Stato, a un’altra concezione del rapporto tra potere e conoscenza. Una stagione in cui la scuola non era il luogo della formazione del pensiero critico, ma uno strumento di conformismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I sindacalisti della Uil: "Scuola sotto attacco e sotto osservazione. Il problema è politico"

