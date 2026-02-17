Assolto il consigliere di Reggio Calabria Ripepi | era accusato di avere convinto la madre di una vittima di violenza a non denunciare

Il consigliere di Reggio Calabria, Massimo Ripepi, è stato assolto perché non ha convinto la madre di una vittima di violenza a non denunciare. La decisione arriva dopo un appello che ha annullato la condanna di primo grado, che lo aveva visto accusato di favoreggiamento personale e condannato a sei mesi di carcere. Ripepi aveva sempre respinto le accuse, sostenendo di non aver mai cercato di influenzare la donna. La vicenda aveva attirato l’attenzione della città, anche per il ruolo pubblico del politico.

È stata ribaltata in appello la sentenza nei confronti del consigliere comunale di Reggio Calabria Massimo Ripepi che, in primo grado, era stato condannato a 6 mesi di carcere per favoreggiamento personale. Al termine del processo di secondo grado, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha scagionato Ripepi per una storia che non ha nulla a che vedere con la politica. Piuttosto con il suo ruolo di pastore di una chiesa cristiana. In sostanza, per l'accusa Ripepi avrebbe "aiutato a eludere le investigazioni " un soggetto, oggi deceduto, che era stato accusato di violenza sessuale ai danni della propria nipote, una bambina di 10 anni.