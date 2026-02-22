Reggio Calabria | 7 denunce e 30 multe in 72 ore alcol e degrado

Reggio Calabria ha registrato sette denunce e trenta multe in 72 ore a causa di comportamenti legati all’alcol e al degrado urbano. La polizia locale ha intensificato i controlli nelle zone più frequentate, intervenendo su manifestazioni di vandalismo e consumo di sostanze. Le operazioni mirano a ripristinare l’ordine pubblico e a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Le autorità continueranno a monitorare la situazione per garantire maggiore sicurezza.

Reggio Calabria, Tolleranza Zero: 30 Sanzioni e Sette Denunce in 72 Ore. Un'intensa operazione di controllo da parte della polizia locale di Reggio Calabria ha portato all'emissione di trenta sanzioni e a sette denunce in soli settantadue ore, evidenziando una crescente attenzione alla sicurezza e al decoro urbano. L'azione, mirata a contrastare l'abbandono indiscriminato di rifiuti e reati più gravi come l'occupazione abusiva di immobili pubblici e l'appropriazione indebita, segna un giro di vite nel contrasto alla criminalità e al degrado che affliggono il territorio. Un'Ondata di Controlli e il Bilancio dell'Operazione.

Alcol a ragazzetti e lavoro in "nero": denunce, multe per oltre 30 mila euro e locali della movida chiusiDurante un intenso fine settimana, i controlli dei carabinieri a Santa Margherita di Belìce hanno portato alla scoperta di attività illecite, tra cui il consumo di alcol da parte di minorenni e lavoro non regolare.

Estintori scaduti e alcol a minorenne, denunce e multe nella movidaUn esercente di Agrigento ha subito una denuncia e una multa perché ha tenuto in funzione estintori scaduti e ha servito alcol a un minorenne durante una serata in centro.

