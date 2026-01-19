Alcol a ragazzetti e lavoro in nero | denunce multe per oltre 30 mila euro e locali della movida chiusi

Durante un intenso fine settimana, i controlli dei carabinieri a Santa Margherita di Belìce hanno portato alla scoperta di attività illecite, tra cui il consumo di alcol da parte di minorenni e lavoro non regolare. Sono state elevate sanzioni per oltre 30 mila euro e chiusi alcuni locali della movida, segnando un intervento deciso per garantire il rispetto delle normative e la sicurezza pubblica nella zona.

Un weekend di controlli serrati anche a Santa Margherita di Belìce, dove i carabinieri del Reparto territoriale di Sciacca hanno passato al setaccio i luoghi della movida. L'operazione, condotta con il supporto del nucleo Ispettorato del lavoro di Agrigento, ha mirato a contrastare l'illegalità

Lavoro nero e skipper irregolari alla Barcolana, oltre 35 mila euro di multe

Durante la recente indagine della Guardia di Finanza, sono stati scoperti casi di lavoro nero e skipper irregolari durante la Barcolana, la storica regata velica di Trieste. Le ispezioni hanno portato al sequestro di oltre 35 mila euro di multe, evidenziando problemi di regolarità e conformità nelle attività di supporto alla manifestazione. L’evento, tra i più importanti nel panorama velico internazionale, richiede attenzione alle normative per garantire sicurezza e legalità.

