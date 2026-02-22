Referendum Zagrebelsky a La7 | Vogliono intimorire i magistrati E inchioda Salvini su Sea Watch | Deve pagare lui

Zagrebelsky afferma che le pressioni politiche mirano a intimidire i magistrati, sostenendo che il governo cerca di influenzare le decisioni giudiziarie. Durante un intervento televisivo, ha criticato duramente le dichiarazioni di Salvini sulla sentenza Sea Watch, sottolineando che i contribuenti devono assumersi i costi del risarcimento alla ONG. La discussione si concentra sulle responsabilità politiche e legali in materia di immigrazione e giustizia. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

“ Sentenza Sea Watch? Il ministro Salvini, rivolgendosi ai cittadini contribuenti, ha detto che dovranno pagare loro il risarcimento alla ong. No. Secondo il nostro ordinamento, se ciò che è accaduto è illegale e la responsabilità è sua, è lui che deve pagare “. Così il costituzionalista Gustavo Zagrebelsy, nella trasmissione In altre parole (La7), rettifica il messaggio video lanciato sui social da Matteo Salvini, ministro dei Trasporti, vicepremier e leader della Lega, circa la sentenza civile del Tribunale di Palermo, che ha condannato lo Stato italiano a risarcire di circa 76mila euro (più 14mila euro di spese legali) la ong Sea-Watch per il fermo amministrativo illegittimo della nave omonima nel 2019. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sea Watch, Meloni inchioda le toghe: “Il compito dei magistrati è premiare chi si vanta di non rispettare la legge?”Il governo di Giorgia Meloni critica le decisioni dei giudici italiani, dopo la richiesta di risarcimento di 76mila euro alla Sea Watch.

Referendum, Lillo sconfessa Cattaneo (FI): “Mentite agli italiani, la sentenza Sea-Watch non c’entra nulla con la separazione delle carriere”. Su La7Marco Lillo ha smentito Alessandro Cattaneo durante un dibattito su La7, affermando che le accuse contro i magistrati sulla vicenda Sea-Watch sono infondate.

