Referendum Lillo sconfessa Cattaneo FI | Mentite agli italiani la sentenza Sea-Watch non c’entra nulla con la separazione delle carriere Su La7

Marco Lillo ha smentito Alessandro Cattaneo durante un dibattito su La7, affermando che le accuse contro i magistrati sulla vicenda Sea-Watch sono infondate. Lillo ha spiegato che la sentenza sul risarcimento di oltre 76mila euro alla ONG non riguarda affatto la separazione delle carriere dei magistrati. L’episodio si è verificato durante la trasmissione Coffee Break, dove i due hanno discusso anche delle critiche di Meloni e Salvini ai giudici italiani. La discussione si è infiammata tra le accuse di manipolazione e mistificazioni.

Scontro acceso a Coffee break (La7) tra il giornalista del Fatto Quotidiano, Marco Lillo, e il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, sul referendum costituzionale sulla giustizia e sugli ultimi attacchi combinati della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del suo vice Matteo Salvini contro i magistrati per il risarcimento da oltre 76mila euro a favore della ong Sea-Watch. Giorgia Meloni ha definito la sentenza "assurda" e si è detta "senza parole", accusando una parte della magistratura di ostacolare il contrasto all'immigrazione irregolare. Matteo Salvini (e oggi gli account social ufficiali di Fratelli d'Italia ) ha collegato esplicitamente la vicenda al referendum costituzionale sulla separazione delle carriere, anche se non c'è assolutamente alcuna attinenza, come ha spiegato Marco Lillo.