Referendum sulla giustizia banchetto informativo del Pd in piazza Camagna

Il Pd di Reggio Calabria organizza un banchetto informativo in piazza Camagna per sensibilizzare i cittadini sul referendum sulla giustizia, previsto per la prossima settimana. La scelta di questa data deriva dalla volontà di coinvolgere la comunità e spiegare le modifiche proposte alla legge. Dalle 17 alle 19, i volontari distribuiscono materiali e rispondono alle domande dei passanti. L’iniziativa si inserisce nella campagna di ascolto promossa dalla segretaria nazionale del partito.

L’iniziativa del 22 febbraio sarà un momento di confronto con cittadini, associazioni e realtà del territorio per informare sulle ragioni del No. Le parole della segretaria Bonforte L’iniziativa sarà un momento di confronto con cittadini, associazioni e realtà del territorio per informare sulle ragioni del No e per ribadire l’importanza della partecipazione democratica. "Saremo in piazza - dichiara la segretaria cittadina del Pd di Reggio Calabria, Valeria Bonforte - per incontrare le persone, spiegare nel merito le ragioni della nostra posizione e riaffermare un principio semplice ma fondamentale: la Costituzione si difende partecipando. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

