Faenza in piazza della Libertà un banchetto informativo dell' Ugl Salute
Venerdì e sabato, in piazza della Libertà a Faenza dalle 9 alle 12, sarà presente un banchetto informativo del sindacato Ugl Salute dove sarà possibile richiedere informazioni sulle attività sindacali e sulle iniziative promosse sul territorio. Nelle stesse giornate sarà presente Giovanna Fabbri. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
