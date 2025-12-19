Referendum giustizia | sabato 20 dicembre banchetto informativo della Camera penale di Lanciano
La Camera Penale di Lanciano aderisce alla campagna nazionale '129 piazza per il sì', promossa dall'Unione delle Camere Penali Italiane in vista del voto per il referendum sulla riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei magistrati.Le singole Camere Penali territoriali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Giustizia, referendum: Camera penale di Firenze scende in piazza per il “sì”
Leggi anche: Giustizia, la Camera penale va in piazza: "Spiegheremo il ’Sì’ al referendum"
Giustizia: 20 dicembre conferenza stampa presentazione Comitato società civile per NO referendum Costituzionale; FOCUS GIUSTIZIA: LA RIFORMA, LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE, IL REFERENDUM. ANALISI, COMMENTI E PUNTI DI VISTA; Il No pensa alle firme per stoppare il blitz in Cdm sul referendum; Referendum e riforma costituzionale, la Camera Penale di Firenze in piazza per dare informazioni ai cittadini.
Separazione delle carriere dei magistrati, avvocati in piazza a Torino per il sì: "Battaglia di civiltà giuridica" - Inizia il volantinaggio della camera penale "Vittorio Chiusano" in vista del referendum per la riforma della giustizia ... torinotoday.it
Un banchino della Camera penale in piazza Duomo a sostegno del sì al referendum sulla giustizia - Un banchino della Camera penale di Pistoia si terrà sabato prossimo 20 dicembre, a partire dalle ore 10 nei pressi del battistero in piazza Duomo, in adesione all’iniziativa “129 piazze per il sì” ... valdinievoleoggi.it
Referendum giustizia, nasce a Cagliari il comitato 'Giusto dire no' - Massima diffusione dei temi del referendum sulla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere e nuovo Csm. ansa.it
Referendum giustizia, Sallusti contro l'Anm: "Il video della bufala venga rimosso" - facebook.com facebook
Referendum giustizia, Sallusti contro l'Anm: "Il video della bufala venga rimosso" x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.