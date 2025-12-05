Meloni al TgLa7 | L’Europa deve difendersi da sola Ucraina referendum e la battuta sul faccia a faccia con Schlein | cosa ha detto la premier

«La pace non si costruisce con le buone intenzioni, ma con la deterrenza. La linea del governo sull’ Ucraina deve rimanere la stessa per costruire un percorso verso la pace». Così Giorgia Meloni intervistata da Enrico Mentana nel corso dell’edizione serale del Tg La7. All’indomani dell’ intervista a Elly Schlein, segretaria del Pd, è la premier a passare dagli studi dell’emittente televisiva e dire la sua sui temi più caldi dell’attualità, dal referendum sulla riforma della giustizia alle trattative per porre fine alla guerra in Ucraina. I rapporti tra l’Europa e Trump. In apertura dell’intervista, Meloni commenta innanzitutto le feroci critiche all’Europa che Washington ha messo nero su bianco nella nuova Strategia per la sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Open.online

