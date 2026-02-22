Referendum il presidente degli avvocati Greco | La riforma non tocca i tempi del processo ma lo rende più giusto

Il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, spiega che la riforma della giustizia mira a migliorare l’equità del processo, non a modificarne i tempi. La modifica proposta introduce strumenti per ridurre le ingiustizie nelle procedure, senza incidere sui termini di durata. Greco sottolinea che il cambiamento riguarda la qualità delle decisioni e non la loro rapidità. La campagna referendaria si concentra sulla tutela dei diritti dei cittadini nelle aule di tribunale.

Il presidente del Consiglio Nazionale Forense Francesco Greco - in prima fila nella campagna referendaria a favore della riforma della giustizia - discute con Fanpage.it gli argomenti a sostegno del testo Nordio e risponde alle principali obiezioni che arrivano dal fronte dei contrari. E sull'appello di Mattarella al rispetto del Csm dice: "Totalmente condivisibile, mi auguro che tutti accolgano l'invito ad abbassare i toni".

Il referendum spacca pure gli avvocati, la rivolta contro il presidente Francesco Greco: «Basta fare campagna per il Sì a nome di tutti»Il referendum sulla giustizia, in programma il 22 e 23 marzo, ha diviso anche gli avvocati, suscitando una forte protesta contro il presidente dell’ordine Francesco Greco.

Referendum: Pecorella, 'riforma civile, garantisce processo giusto'Il deputato Pecorella ha affermato che la recente riforma civile mira a garantire un processo equo, sostenendo che è fondamentale impegnarsi in questa battaglia.

REFERENDUM SEPARAZIONE CARRIERE Magistrati: sì o no Ne parlo con un Magistrato!

Referendum, confronto aperto sul sì e il noDibattito promosso dall’Ordine degli Avvocati di Urbino. A moderare è stato il presidente Pasquale Marra. Grande interesse di pubblico ... msn.com

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13/01/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14/01/2026, è stata fissata nei giorni 22 e 23 MARZO 2026 la data del referendum ex art. 138 della

Il Ministro #Nordio ha detto che i sostenitori del No al referendum sulla giustizia “hanno rifiutato” un incontro con me, “l’ANM ha rifiutato il confronto con me, l'ha rifiutato anche il Presidente del Comitato del No, perché non hanno argomenti. Io li sfido veramente x.com

Presidente Cga Sicilia, sì o no a referendum serve rispetto reciproco. De Francisco, "un magistrato deve dimostrare neutralità e compostezza" #ANSA - facebook.com facebook