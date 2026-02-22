Referendum il presidente degli avvocati Greco | La riforma non tocca i tempi del processo ma lo rende più giusto

Il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, spiega che la riforma della giustizia mira a migliorare l’equità del processo, non a modificarne i tempi. La modifica proposta introduce strumenti per ridurre le ingiustizie nelle procedure, senza incidere sui termini di durata. Greco sottolinea che il cambiamento riguarda la qualità delle decisioni e non la loro rapidità. La campagna referendaria si concentra sulla tutela dei diritti dei cittadini nelle aule di tribunale.

Il presidente del Consiglio Nazionale Forense Francesco Greco - in prima fila nella campagna referendaria a favore della riforma della giustizia - discute con Fanpage.it gli argomenti a sostegno del testo Nordio e risponde alle principali obiezioni che arrivano dal fronte dei contrari. E sull'appello di Mattarella al rispetto del Csm dice: "Totalmente condivisibile, mi auguro che tutti accolgano l'invito ad abbassare i toni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il referendum spacca pure gli avvocati, la rivolta contro il presidente Francesco Greco: «Basta fare campagna per il Sì a nome di tutti»Il referendum sulla giustizia, in programma il 22 e 23 marzo, ha diviso anche gli avvocati, suscitando una forte protesta contro il presidente dell’ordine Francesco Greco.

Referendum: Pecorella, 'riforma civile, garantisce processo giusto'Il deputato Pecorella ha affermato che la recente riforma civile mira a garantire un processo equo, sostenendo che è fondamentale impegnarsi in questa battaglia.

Video REFERENDUM SEPARAZIONE CARRIERE Magistrati: sì o no? Ne parlo con un Magistrato!

