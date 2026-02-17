Il deputato Pecorella ha affermato che la recente riforma civile mira a garantire un processo equo, sostenendo che è fondamentale impegnarsi in questa battaglia. Questa legge, che riguarda anche le procedure giudiziarie, potrebbe cambiare il modo in cui vengono trattati i cittadini nelle aule di tribunale. La riforma si propone di ridurre le disparità tra Stato e privato, creando un equilibrio più giusto nelle cause legali.

Milano, 17 feb. (Adnkronos) - Una "riforma civile" per la quale "bisogna battersi" perché garantisce un processo "dove lo Stato e il cittadino sono lo stesso piano. La vera posta in gioco è il diritto di ciascuno di noi a un processo giusto". L'avvocato e professore Gaetano Pecorella, già presidente della Commissione Giustizia della Camera, è tra gli ospiti del convegno 'Giuristi per il sì' in corso al Palazzo di Giustizia di Milano per spiegare a esperti e comuni cittadini la scelta del sì al referendum sulla giustizia che si voterà il prossimo 22-23 marzo. Per Pecorella il vero tema non è la separazione delle carriere, ma quello di avere un giudice al di sopra delle parti per evitare le "mostruosità" di cui la cronaca è piena, e - citando Pavia - il riferimento indiretto è al caso Garlasco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Pecorella, 'riforma civile, garantisce processo giusto'

