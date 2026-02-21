Agrigento | referendum giustizia 22 febbraio esperti a confronto

A Agrigento, il referendum sulla giustizia si terrà il 22 febbraio, e il territorio si organizza per affrontare il dibattito. Diversi esperti si incontrano per analizzare le proposte e chiarire dubbi. In città, si svolgeranno incontri pubblici e tavole rotonde per informare i cittadini. Sono previsti interventi di professionisti del settore e rappresentanti delle istituzioni. La discussione si concentra sulle possibili conseguenze delle modifiche costituzionali. La città si prepara a un momento di confronto importante.

Il territorio agrigentino si prepara a un fine settimana di confronto sul cruciale tema del referendum costituzionale sulla giustizia. Due eventi pubblici, in programma domenica 22 febbraio a Sciacca e Agrigento, vedranno la partecipazione di figure istituzionali e giuridiche di spicco, con l’obiettivo di fornire ai cittadini un’analisi approfondita della riforma e delle sue possibili implicazioni. La giornata di approfondimento prenderà il via alle 10:30 presso il Teatro Samonà di Sciacca. Tra gli intervenuti, la Deputata del Movimento 5 Stelle Ida Carmina, l’avvocato e autore del volume “Divide et impera” Pietro Gurrieri, Sergio Lari, già Procuratore Generale della di Caltanissetta, e Alfio Mannino, Segretario Generale della CGIL Sicilia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

