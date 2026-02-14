Referendum sulla Giustizia sindrome remuntada nel fronte del Sì Così Meloni farà sentire la sua voce

Il referendum sulla Giustizia scatena una reazione accesa tra i sostenitori del Sì, con la premier Meloni che si prepara a intervenire per ribadire il suo punto di vista. La leader del governo si mostra determinata, dopo aver espresso rabbia per le recenti parole del procuratore di Napoli, Gratteri, e si prepara a rafforzare la sua posizione in un momento di forte tensione. Nel frattempo, anche il numero due della Cei si è lasciato coinvolgere nel dibattito, suscitando ulteriori discussioni tra le forze in campo.

Con il fiato corto e in piena «sindrome da remuntada», il fronte del Sì osserva preoccupato il fronte del No, che sul referendum è riuscito a costruire «un campo largo che va da Askatasuna a pezzi della Cei». E perciò chiede a Giorgia Meloni di scendere in campo e far sentire la sua voce. Come non bastassero i sondaggi, i fautori della riforma sono rimasti colpiti dalla notizia apparsa venerdì sul Quotidiano Nazionale. Il vicepresidente della Conferenza episcopale italiana viene dato tra i partecipanti al XXV congresso di Magistratura democratica che si terrà a nove giorni dal voto: monsignor Francesco Favino è indicato come ospite della corrente di sinistra dell’Anm e secondo il programma sarà relatore in un dibattito su «L’insofferenza per lo stato di diritto e il nuovo volto del capo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Il referendum sulla giustizia si avvicina e l’ex senatore Andrea Marcucci annuncia il suo sostegno al fronte del 'sì'.

