Referendum Colombo e Davigo | La riforma servirà a chi vorrà mani più libere per gestire il potere

Colombo e Davigo affermano che la nuova riforma mira a favorire chi desidera esercitare il potere con maggiore autonomia. La loro opinione deriva dal fatto che il testo permette di agire senza vincoli stringenti. Secondo i commentatori, questa modifica potrebbe facilitare decisioni rapide, ma solleva anche dubbi sulla trasparenza. La discussione si concentra sulle possibili implicazioni di questa legge per il funzionamento delle istituzioni. La proposta resta al centro del dibattito pubblico.

"A me sembra che per certi versi sotto certi aspetti sia anche molto sincero che dica questa riforma servirebbe a chiunque vuole gestire più liberamente il potere". E' l'ex pm del pool di Mani Pulite Gherardo Colombo a rispondere così a una domanda di Ilaria Proietti al Forum organizzato dal Fatto Quotidiano in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. "Perché il ministro della Giustizia si comporta in un certo modo? Bisognerebbe chiederlo a lui " aggiunge Colombo. Piercamillo Davigo, collega di Colombo ai tempi di Tangentopoli, risponde invece alla domande che Proietti pone sullo scandelo dell'hotel Champagne dove una notte si incontrarono i deputati del Pd Luca Lotti e Cosimo Maria Ferri (quest'ultimo ex magistrato) insieme a cinque membri laici del Csm e il capocorrente più potente, cioè Luca Palamara, per decidere chi doveva o chi non doveva andare a guidare le Procure di Firenze e Roma, dimostrazione che la vera separazione dovrebbe essere quella tra giustizia e politica.

Referendum, Colombo e Davigo: “La riforma modifica l’impianto della Carta che garantisce pari dignità a tutti”Colombo e Davigo criticano la riforma, affermando che cambia l’impianto fondamentale della Costituzione, che garantisce la dignità di tutti.

Referendum, Mascali e Morosini presentano “Mani legate”: “Riforma per il potere, fa saltare pesi e contrappesi”Il referendum proposto da Mascali e Morosini, intitolato “Mani legate”, analizza le implicazioni della riforma Nordio, sostenendo che questa possa compromettere i pesi e contrappesi nel sistema giudiziario.

