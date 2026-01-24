Referendum Mascali e Morosini presentano Mani legate | Riforma per il potere fa saltare pesi e contrappesi

Il referendum proposto da Mascali e Morosini, intitolato “Mani legate”, analizza le implicazioni della riforma Nordio, sostenendo che questa possa compromettere i pesi e contrappesi nel sistema giudiziario. La loro posizione critica evidenzia come, secondo loro, la riforma venga presentata come soluzione universale senza affrontare le reali conseguenze sulla giustizia e sui poteri dello Stato.

“La maggioranza e il governo vogliono far passare la legge Nordio come la panacea della giustizia. Ma è soltanto propaganda. Questa è una riforma per il potere, che fa saltare pesi e contrappesi”. In vista del referendum confermativo sul provvedimento, la giornalista del Fatto Quotidiano Antonella Mascali e il presidente del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini, autori di “Mani legate”, edito da PaperFirst, hanno presentato a Roma il libro, insieme al presidente del comitato “Società civile per il NO” Giovanni Bachelet, spiegando perché “la riforma non si limita a separare le carriere tra giudici e pubblici ministeri, già un dato di fatto, ma ambisce a mutare l’equilibrio tra poteri dello Stato e a liberare la politica da ogni controllo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

