Recanati | Baby Sindaca a confronto proposte per una scuola più

Giulia Corradini Flamini, la baby sindaca di Recanati, ha organizzato un confronto con i rappresentanti scolastici per discutere nuove proposte sulla didattica. La sua iniziativa nasce dalla volontà di coinvolgere i giovani nelle decisioni che riguardano le scuole del territorio. L’incontro si è concentrato su modifiche all’orario e spazi più adeguati per le attività extrascolastiche. La partecipazione degli studenti continua a crescere, portando nuove idee sul tavolo.

Recanati, la Baby Sindaca a Confronto: un Segnale di Partecipazione Civica. Recanati, 22 febbraio 2026 – Un momento di dialogo e partecipazione attiva alla vita istituzionale ha oggi protagonista Giulia Corradini Flamini, la baby sindaca di Recanati, e la sua giunta studentesca, in un incontro significativo con il sindaco Emanuele Pepa e l’assessora all’istruzione Emanuela Pergolesi. L’obiettivo della delegazione studentesca della scuola Patrizi era presentare proposte concrete per migliorare la struttura scolastica e discutere le esigenze degli studenti direttamente con l’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza crescente dell’educazione civica e del coinvolgimento giovanile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Da Drop a Mood, da Sciolto a Stirato: grazie al progetto di una scuola di Recanati il linguaggio sempre più codificato dei ragazzi torna ad essere comprensibile anche a chi ha superato i 18 anni da tempoQuesta mattina a Recanati, una scuola ha messo in moto un progetto che sta facendo parlare di sé.

La baby sindaca Giulia Corridoni ricevuta da Pepa e PergolesiGiulia Corridoni, baby sindaca, ha incontrato Emanuele Pepa e Emanuela Pergolesi per discutere di progetti scolastici e partecipazione civica.

Servizi Sociali, giovani dei Centri di Aggregazione eleggono i loro rappresentanti Azara Keita e Falou Sarr sono stati eletti rispettivamente Baby Sindaca e Baby Sindaco nell’ambito delle attività dei Centri di Aggregazione Giovanile (CAG) promossi dall’A - facebook.com facebook