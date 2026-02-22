La baby sindaca Giulia Corridoni ricevuta da Pepa e Pergolesi

Giulia Corridoni, baby sindaca, ha incontrato Emanuele Pepa e Emanuela Pergolesi per discutere di progetti scolastici e partecipazione civica. La giovane rappresentante ha portato idee per coinvolgere i coetanei nelle attività comunali. Pepa e Pergolesi hanno ascoltato le proposte e condiviso esperienze di educazione civica. L’incontro ha rafforzato il rapporto tra studenti e istituzioni, aprendo uno spazio per il dialogo e la collaborazione tra le parti. La discussione si è conclusa con un impegno a proseguire il confronto.

Un dialogo tra studenti e istituzioni nel segno della partecipazione e dell'educazione civica. È questo il senso dell'incontro che si è svolto nel municipio di Recanati tra la baby sindaca della scuola Patrizi di Recanati, Giulia Corradini Flamini, accompagnata dalla sua giunta e dalla docente referente Rita Soccio, il sindaco Emanuele Pepa e l'assessora all'istruzione Emanuela Pergolesi. La giovane sindaca ha presentato alcune proposte per migliorare la struttura scolastica, dando voce alle esigenze emerse tra gli studenti. Un momento concreto di partecipazione, che ha permesso ai ragazzi di misurarsi con il funzionamento delle istituzioni e con il valore del confronto.