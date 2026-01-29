Da Drop a Mood da Sciolto a Stirato | grazie al progetto di una scuola di Recanati il linguaggio sempre più codificato dei ragazzi torna ad essere comprensibile anche a chi ha superato i 18 anni da tempo

Questa mattina a Recanati, una scuola ha messo in moto un progetto che sta facendo parlare di sé. Gli studenti, abituati a usare un linguaggio tutto loro, ora riescono a parlare in modo più chiaro anche per chi ha superato i 18 anni. La novità sta nel fatto che tra i ragazzi si è diffuso un modo di comunicare più semplice e diretto, che rende più facile capire cosa vogliono dire. Qualcosa di insolito è successo anche tra le intelligenze artificiali, che di solito parlano in modo formale, ma questa volta hanno salutato con un

N on capita tutti i giorni che un’intelligenza artificiale smetta di parlare come un’enciclopedia e inizi a salutare con un energico “Yooo brooo!”. Eppure è quello che è successo a Recanati, nelle Marche, dove una classe di quinta superiore ha deciso di dare a ChatGPT un nuovo “ritmo”: quello dei diciottenni. Il risultato è BubBleBee, un’AI che non si limita a rispondere alle domande, ma sa capire se sei “in sbatti”, sa riconoscere le emozioni, e reagire con ironia e leggerezza, come farebbe un vero compagno di banco. Il progetto ha conquistato gli Stati Generali della Scuola Digitale di Bergamo perché è la dimostrazione che, con creatività e curiosità, anche la tecnologia più potente può diventare uno strumento umano, divertente e sorprendentemente vicino alla vita reale dei ragazzi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Da Drop a Mood, da Sciolto a Stirato: grazie al progetto di una scuola di Recanati il linguaggio sempre più codificato dei ragazzi torna ad essere comprensibile anche a chi ha superato i 18 anni da tempo Approfondimenti su Recanati Scuola Non sarà più sufficiente cliccare "ho più di 18 anni" per fruire delle piattaforme per adulti, ora servirà un codice rilasciato da un ente terzo. Una misura voluta per proteggere i ragazzi Trapiantato da 40 anni, la storia di Felice: “Ho avuto una seconda vita grazie a chi mi ha donato i reni” Felice, 60 anni, ha ricevuto un trapianto di reni 40 anni fa. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. NUOVO DROP VINTAGE MOODBORSE Commenta con un per ricevere tutte le info su prezzi, dimensioni, materiali e foto. #vintagebags#fendi#prada#valentino#dolcegabbana facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.